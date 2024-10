Corrado Melis a Cagliarinews24: «Il FUTSAL può aiutare l’ATTIVITA’ DI BASE di molte squadre, come ha fatto la LAZIO»

Corrado Melis, responsabile del nuovo progetto del Cagliari Calcio a 5 Femminile, ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24

Corrado Melis, responsabile del nuovo progetto del Cagliari Calcio a 5 Femminile ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24.com. Di seguito un estratto delle sue parole.

Diverse società del panorama calcistico italiano (vedi Juventus, Bologna, Roma, Lazio) hanno scelto di affiancare a scuola calcio e settore Femminile il Calcio a 5 come attività di base. Quanto il futsal può essere un valido supporto al Calcio a 11?

«Sicuramente può esserlo. Nel calcio a 5 si ritrovano intrinsecamente alcune dinamiche che si stanno diffondendo anche nel calcio moderno. Penso all’intercambiabilità dei ruoli, alla riduzione dei tempi della giocata, conseguenza delle marcature a tutto campo (e dunque alla necessità di pensare più in fretta, ma anche di essere più accurati negli stop e nei passaggi), fino all’uso dei piedi da parte del portiere. Tutte queste attitudini che oggi gli allenatori richiedono ai propri giocatori, nel futsal sono allenate naturalmente a causa della velocità del gioco e degli spazi ridotti. In questo senso, se da bambino gioco a futsal, acquisirò naturalmente delle capacità che poi mi aiuteranno nel “campo grande”. D’altro canto, come faceva notare già il grandissimo Horst Wein, imparare a giocare a calcio è molto complicato e per aiutarsi è necessario scomporlo e ridurlo: il calcio ha 5 può essere una versione del calcio molto più adatta per i bambini, nella fase di apprendimento».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A CORRADO MELIS SU CAGLIARINEWS24.COM