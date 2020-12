Corradi: «Lazio vicina al quarto posto, non credo ci siano problemi tra Lotito e Inzaghi»

Bernardo Corradi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio

Bernardo Corradi ha parlato di Lazio ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio:

«Non credo ci sia una frizione tra Lotito e Inzaghi. Simone è lì da 17 anni, c’è grande sintonia e non penso nemmeno che la Lazio sia in un momento negativo. E’ molto vicina al quarto posto, a 3 punti, ed è quello il vero obiettivo dei biancocelesti per gli introiti che porta. Ha passato il girone dopo venti anni. Nel corso degli anni i capitolini andavano sempre bene contro le piccole e meno negli scontri diretti, quest’anno sta capitando il contrario. L’importante è fare punti».