Coronavirus, ufficiale: Serie C a porte chiuse fino al 3 aprile

Coronavirus, la Serie C disuputerà tutte le partite in programma fino al 3 aprile a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus

E‘ arrivata l’ufficialità: dopo la Serie A, anche la Serie C disputerà a porte chiuse tutte le partite previste in calendario fino al 3 aprile a seguito del decreto di Governo per il Coronavirus. Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli precisa:

«Governare l’emergenza vuol dire essere pronti ad ogni situazione e non farsi trovare scoperti ed impreparati. Modificheremo il calendario se si presentassero emergenze che mettessero in discussione la conclusione. Oggi questa eventualità non esiste ma siamo pronti ad affrontare l’eventuale scenario».