Coronavirus, Milan: positivo anche Maldini, il comunicato

Paolo e Daniel Maldini positivi al test del Coronavirud. A render nota la notizie è il Milan con un comunicato ufficiale

Anche nel Milan i primi positivi al Coronavirus. Alla lunga schiera dei contagiati del mondo dello Sport, si aggiungono Paolo e Daniel Maldini, la notizia l’ha resa nota la società rossonera con un comunicato:

«AC Milan comunica che il Direttore dell’Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra. Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica».