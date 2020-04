Coronavirus, Gozzi: «Avanti con Lotito: giochiamo o i club rischiano»

Antonio Gozzi, presidente dell’Entella, da manforte a Lotito e spiega il perché sia necessario riprendere a giocare al più presto

Il calcio italiano è bloccato per colpa del Coronavirus. Quando tutto finirà, ci sarà il tempo ed il modo per ricominciare? E’ questo che si stanno chiedendo in Lega ed è su questo che i club si dividono.

Come riportano le pagine del Corriere dello Sport, il presidente dell’Entella Gozzi vuole ripartire e si schiera con il presidente della Lazio: «Sono d’accordo con Lotito: i club calcistici rischiano tantissimo».