Coronavirus, da lunedì Coverciano accoglierà pazienti positvi

Coronavirus, da lunedì 6 aprile, al Centro tecnico federale di Coverciano arriveranno pazienti positivi al Covid-19

La FIGC, in questi giorni di difficoltà, non resta a guardare e rende pubblica la propria opera di bene. Come riporta l’ANSA, infatti, da lunedì, le 54 stanze di Coverciano ospiteranno pazienti positivi per cui si rende necessario l’isolamento domestico. Il via libera è stato dato dopo i sopralluoghi effettuati dalla Protezione civile comunale che installerà un presidio all’interno del Centro di Coverciano.

Come appare sul sito ufficiale della FIGC, il presidente Gravina ha dichiarato: «Sono felice che la nostra disponibilità sia stata accolta con tanto entusiasmo dal sindaco Nardella. Siamo a disposizione, con tutti i nostri mezzi, per contribuire alla gestione dell’emergenza».