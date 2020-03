Coronavirus, Assoallenatori contro il Brescia: «Condotta irresponsabile»

Il club lombardo sarebbe nel mirino dell’Associazione per via di un’assemblea convocata per domani presso il centro sportivo

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutta l’Italia e le disposizioni governative invitano tutti a rimanere a casa per evitare il più possibile la diffusione del contagio. Anche il mondo dello sport si è fermato e tutte le manifestazioni sono state sospese fino al 3 aprile.

Non tutti però starebbero seguendo queste regole: l’AssoAllenatori infatti ha rilasciato un comunicato in cui attacca duramente il Brescia. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com infatti il club di Cellino sarebbe nel mirino dell’associazione per via della convocazione di una riunione con i collaboratori tecnici, prevista per la giornata di domani. Ecco la nota ufficiale:

«L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO vuole oggi denunciare la grave ed irresponsabile condotta posta in atto dalla società Brescia Calcio S.p.A. nei confronti degli allenatori e preparatori atletici in precedenza esonerati. Nonostante emerga dal sito ufficiale del Club la “sospensione di tutte le attività della Prima Squadra fino al giorno 28 marzo compreso”, il Brescia Calcio S.p.A. ha inspiegabilmente richiamato e convocato per domani mattina alle ore 9.00 al campo di allenamento di Torbole Casaglia i collaboratori tecnici, i preparatori e gli osservatori facenti parte degli staff di Mr. Fabio Grosso e di Mr. Eugenio Corini, già esonerati nel corso della stagione dal rendere le loro prestazioni».

Vengono spiegate poi le motivazioni della denuncia: