Fabrizio Corona via social ha rivelato che la prossima puntata della sua sua trasmissione sarà sul presidente della Lazio Claudio Lotito

Fabrizio Corona non smette di far parlare di sè e continua a disseminare i social di indizi circa il suo prossimo reportage! Attraverso i suoi canali ha fatto sapere che la prossima puntata delle sua trasmissione sarà incentrata sul presidente della Lazio Claudio Lotito. La foto:

Corona annuncia un puntata su Lotito: la rivelazione - FOTO 23

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