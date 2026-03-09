Ex Lazio
Corona annuncia un puntata su Lotito: la rivelazione – FOTO
Fabrizio Corona via social ha rivelato che la prossima puntata della sua sua trasmissione sarà sul presidente della Lazio Claudio Lotito
Fabrizio Corona non smette di far parlare di sè e continua a disseminare i social di indizi circa il suo prossimo reportage! Attraverso i suoi canali ha fatto sapere che la prossima puntata delle sua trasmissione sarà incentrata sul presidente della Lazio Claudio Lotito. La foto:
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