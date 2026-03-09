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Corona annuncia un puntata su Lotito: la rivelazione – FOTO

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5 giorni ago

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fabrizio corona
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Fabrizio Corona via social ha rivelato che la prossima puntata della sua sua trasmissione sarà sul presidente della Lazio Claudio Lotito

Fabrizio Corona non smette di far parlare di sè e continua a disseminare i social di indizi circa il suo prossimo reportage! Attraverso i suoi canali ha fatto sapere che la prossima puntata delle sua trasmissione sarà incentrata sul presidente della Lazio Claudio Lotito. La foto:

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