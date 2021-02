Corino: «Lazio-Cagliari? I biancocelesti hanno vinto col giusto approccio»

L’ex Lazio Luigi Corino ha analizzato il match contro il Cagliari, soffermandosi poi sulle prestazioni di Musacchio e Muriqi

Intervenuto ai microfono di Radiosei, l’ex Lazio Luigi Corino si è soffermato sul match contro il Cagliari: «La Lazio ha giocato bene e l’ha portata a casa senza forzare, rischiando solo nel finale. Ero preoccupato dall’atteggiamento e dall’approccio, ma i biancocelesti mi hanno smentito.

Musacchio viene da un periodo di inattività, e ha bisogno di tempo. L’ex Milan è un difensore che farà comodo a Inzaghi, e può solo migliorare, così come Muriqi. Si sta ambientando, non è facile entrare a partita in corso».