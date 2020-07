Cor Sport – Oggi nuovo vertice tra Lazio e Verona per Kumbulla

Secondo Il Corriere dello Sport, ci sarà oggi il nuovo vertice tra la Lazio e il Verona per Kumbulla.

Nuovo vertice tra Lazio e Verona per Kumbulla. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, oggi dovrebbe incontrare Setti, numero uno dell’Hellas Verona, per Kumbulla. Così si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. La Lazio ha lanciato l’assalto finale per Kumbulla dopo il vertice di giugno e spera di convincere i gialloblù ad accettare l’offerta di 20 milioni di euro più Andrè Anderson, valutato 10 milioni di euro dai biancocelesti. Non c’è ancora accordo sulla valutazione del brasiliano.