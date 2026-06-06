Coppola Lazio, tutto sull’ex Verona! Il Brighton apre ma c’è da sciogliere il nodo ingaggio

Coppola Lazio, il club biancoceleste punta sull’ex Verona! Il Brighton è pronto a intavolare ma resta da sciogliere il nodo ingaggio

La Lazio si prepara a cambiare pelle. Con l’arrivo ufficiale di Gattuso alla guida tecnica, la società biancoceleste ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato per ridisegnare la difesa. Il reparto arretrato sarà infatti oggetto di una profonda metamorfosi, complice l’addio imminente di Alessio Romagnoli — ormai prossimo al trasferimento all’Al Sadd — e la situazione ancora da chiarire sul futuro di Gila.

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Calciomercato Lazio: l’obiettivo numero uno è Coppola

Per colmare il vuoto che lascerà l’ex capitano milanista, la dirigenza capitolina ha individuato il profilo ideale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste punta con forza su Diego Coppola, difensore attualmente di proprietà del Brighton. Il centrale, esploso con la maglia del Verona, piace moltissimo sia ai vertici del club sia al nuovo allenatore. Proprio Gattuso, nelle vesti di commissario tecnico della Nazionale, lo aveva già calcato e apprezzato, tanto da convocarlo per i playoff Mondiali.

La formula per Coppola: prestito con obbligo dal Brighton

Il club inglese si è mostrato aperto alla cessione. Acquistato un anno fa dagli scaligeri per 11 milioni di euro, Coppola non ha convinto in Premier League, finendo negli ultimi sei mesi in prestito al Paris Fc. Il Brighton ha quindi aperto a un nuovo trasferimento a titolo temporaneo, ma esige un riscatto obbligatorio fissato a 12 milioni di euro. Una formula che la Lazio considera assolutamente accettabile e che è pronta a formalizzare per blindare il calciatore.

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Nodo ingaggio per Coppola: le cifre della trattativa

L’unico vero ostacolo per la fumata bianca potrebbe essere rappresentato dallo stipendio del difensore. In Inghilterra, Coppola percepisce un ingaggio da 1 milione di euro a stagione più bonus. Se il classe 2003 accetterà di mantenere le stesse cifre, l’affare andrà in porto rapidamente; qualora decidesse di battere cassa, la trattativa per portare Coppola alla Lazio subirebbe inevitabili rallentamenti.