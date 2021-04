Coppa Italia Primavera, Aquilani: «Vinciamo per Daniel»

Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio

Siamo alla vigilia della finale di Coppa Italia Primavera. Di fronte ci saranno Lazio e Fiorentina, in una gara importantissima per questa stagione. Ai microfoni dei canali ufficiali del club viola ha parlato l’allenatore dei toscani Alberto Aquilani. Le sue dichiarazioni.

«E’ normale avere tensioni in momenti così: se non ce l’hai alta in una finale, allora vuol dire che qualcosa non va come dovrebbe. Abbiamo meritato di arrivare fin qui. Per noi è la terza finale in una anno e non è una cosa da poco. Dobbiamo stare sereni e senza ansia per vincere. La Lazio è forte ed ha ottime individualità: anche loro vorranno vincere come noi. Il destino ha voluto che ci affrontassimo proprio noi con loro, per ricordare Daniel. Abbiamo tanta voglia di vincere questa partita e vogliamo farlo anche per lui. La squadra sta bene: noi siamo in campioni in carica e vogliamo fare di tutto per tenere la Coppa a Firenze».