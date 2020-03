Coppa Italia, Juventus-Milan rinviata a data da destinarsi

Il match era programmato per mercoledì 4 marzo ma la decisione arriva dopo una riunione in Prefettura a Torino

E’ ufficiale, Juventus-Milan è stata rinviata: la semifinale di ritorno di Coppa Italia da disputare all’Allianz Stadium, in programma il 4 marzo, non si giocherà. La decisione è arrivata dalla Prefettura, dopo l’ipotesi di disputare il match a porte chiuse per tutelare i tifosi dall’emergenza Coronavirus ma la situazione è più drastica del previsto. La data non è ancora stata fissata e la sfida si aggiungerà ai recuperi della 25esima e 26esima giornata di Serie A. Il rinvio abbraccia completamente la proposta del Comitato tecnico scientifico governativo che vuole sospendere per 30 giorni le manifestazioni con affollamento ed il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. L’idea sarà comunque di recuperare la partita a porte chiuse.