Coppa Italia, il 25 novembre Parma-Cosenza: chi passa sfida la Lazio agli ottavi

Il tabellone di Coppa Italia va completandosi, la Lazio sta per conoscere l’avversaria degli ottavi.

A seguito del terzo turno di Coppa Italia la Lazio sta per conoscere la rivale degli ottavi di finale. Nella giornata di ieri il Parma ha battuto 3-1 il Pescara in virtù di una doppietta di Karamoh e di un gol di Adorante al Tardini, mentre il Cosenza ha vinto 2-1 sul Monopoli in Calabria. In Emilia si disputerà la sfida tra le due squadre il 25 novembre. Quel giorno la Lazio conoscerà quale delle due compagini sarà la sfidante dei capitolini agli ottavi della competizione nazionale.