Convocati Torino per la sfida alla Lazio: la lista di Juric

Convocati Torino per la sfida alla Lazio: Ivan Juric ha diramato la lista dei giocatori chiamati per il match dell’Olimpico

Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro la Lazio.

Rientra in lista Sanabria, che ha recuperato dal fastidio al polpaccio. Ancora assente invece Mandragora per un trauma elongativo al bicipite femorale destro. Oltre a lui fuori anche Warming per un sovraccarico muscolare alla coscia destra, Djdiji per il risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra, e Zaza, oltre ai lungodegenti Praet e Fares.

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Garbett, Linetty, Lukic, Pobega, Ricci

ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Seck