Convocati Lazio per il Venezia, c’è SUBITO Dia! OUT Gila, la SCELTA su Romagnoli

Convocati Lazio per il match di oggi contro il Venezia, c’è subito spazio per Dia. Fuori dalla lista l’infortunato Gila e poi…

La Lazio ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di oggi contro il Venezia, primo impegno ufficiale della stagione.

Subito presente il neo acquisto Dia, così come gli altri volti nuovi della sessione estiva di calciomercato. Out l’infortunato Gila, c’è invece Romagnoli che era in dubbio negli scorsi giorni.