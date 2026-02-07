News
Convocati Lazio: la scelta di Sarri su Romagnoli e Lazzari! La lista completa
Convocati Lazio: la lista dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la partita contro la Juventus di Luciano Spalletti
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo Stadium. La partita contro la Juventus, valevole per la 24a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà domani dalle ore 20:45. La lista completa:
LEGGI ANCHE: Rinnovo Basic, il futuro è in bilico: mesi decisivi per convincere Sarri e la Lazio
QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.
La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.
La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.
News
Maldini va verso la conferma da falso nove: ecco cosa filtra da Formello
Daniel Maldini nelle idee di Maurizio Sarri è un falso nove e contro la Juventus giocherà in quel ruolo a...
Convocati Lazio: la scelta di Sarri su Romagnoli e Lazzari! La lista completa
Convocati Lazio: la lista dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la partita contro la Juventus di Luciano Spalletti...
Przyborek lavora per convincere Sarri e la Lazio: ecco in che ruolo giocherà
Adrian Przyborek è arrivato alla Lazio nell’ultima sessione di calciomercato e punta ad affermarsi nella squadra allenata da mister Maurizio...