Convocati Lazio per il Sassuolo: out Immobile, ci sono tre Primavera

Convocati Lazio per il Sassuolo: Inzaghi deve fare i conti con tantissime assenze. Non ce la fa nemmeno Immobile

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro il Sassuolo. Out anche Ciro Immobile, alle prese con uno stato febbrile. Fuori ancora una volta Caicedo, Acerbi e Milinkovic. Chance per Armini, Bertini e Moro. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Armini, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Lulic, Marusic Parolo;

Attaccanti: Correa, Moro, Muriqi.