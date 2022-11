Convocati Lazio per il derby: la decisione su Immobile

Convocati Lazio per il derby: la lista di Maurizio Sarri in vista del match di questa sera. La decisione su Immobile

A poche ore dalla sfida contro la Roma, Sarri ha reso nota la lista dei 22 giocatori a disposizione per il derby. L’ unico assente è Ciro Immobile che non è risucito a recuperare neanche per la panchina.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni.