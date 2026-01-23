Connect with us

Convocati Lazio per il Lecce, la scelta di Sarri su Mandas e Romagnoli. La lista completa

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Convocati Lazio per il Lecce: ecco la lista completa dei giocatori a disposizione del tecnico Maurizio Sarri per la gara di domani. Cosa filtra

Riflettori puntati sullo stadio Via del mare! Domani, 24 gennaio è il grande giorno. Il Lecce e la Lazio scenderanno in campo alle ore 20:45 per la sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 2025/26! Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha stilato e reso nota la lista dei convocati, ve la riportiamo di seguito.

«Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro il Lecce.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Taylor, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni».

