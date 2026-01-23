News
Convocati Lazio per il Lecce, la scelta di Sarri su Mandas e Romagnoli. La lista completa
Convocati Lazio per il Lecce: ecco la lista completa dei giocatori a disposizione del tecnico Maurizio Sarri per la gara di domani. Cosa filtra
Riflettori puntati sullo stadio Via del mare! Domani, 24 gennaio è il grande giorno. Il Lecce e la Lazio scenderanno in campo alle ore 20:45 per la sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 2025/26! Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha stilato e reso nota la lista dei convocati, ve la riportiamo di seguito.
«Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro il Lecce.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Taylor, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni».
LEGGI ANCHE: Lecce Lazio, Rovella in dubbio! Sarri sorride per due recuperi last minute
News
Convocati Lazio per il Lecce, la scelta di Sarri su Mandas e Romagnoli. La lista completa
Convocati Lazio per il Lecce: ecco la lista completa dei giocatori a disposizione del tecnico Maurizio Sarri per la gara...
Mandas Bournemouth, affare volto al termine! Gli aggiornamenti emersi
Mandas Bournemouth, l’operazione si è conclusa nel migliore dei modi. Tutto fatto: i dettagli che si celano dietro Novità importanti...
Lazio con le casse piene! Le plusvalenze di gennaio fanno ricco Lotito
La Lazio con le cessioni di questa sessione invernale di calciomercato ha rimpinguato le casse e messo i conti a...