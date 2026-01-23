Convocati Lazio per il Lecce, la scelta di Sarri su Mandas e Romagnoli. La lista completa

Convocati Lazio per il Lecce: ecco la lista completa dei giocatori a disposizione del tecnico Maurizio Sarri per la gara di domani. Cosa filtra

Riflettori puntati sullo stadio Via del mare! Domani, 24 gennaio è il grande giorno. Il Lecce e la Lazio scenderanno in campo alle ore 20:45 per la sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 2025/26! Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha stilato e reso nota la lista dei convocati, ve la riportiamo di seguito.

«Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro il Lecce.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Taylor, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni».

LEGGI ANCHE: Lecce Lazio, Rovella in dubbio! Sarri sorride per due recuperi last minute