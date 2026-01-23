Lecce Lazio, Rovella in dubbio! Sarri sorride per due recuperi last minute

Lecce Lazio, Nicolò Rovella potrebbe dover alzare bandiera bianca per la sfida valida per la 22a giornata del campionato di Serie A 2025-2026

Si complicano i piani della Lazio in vista della delicata trasferta allo stadio Via del Mare contro il Lecce. Alla vigilia della sfida di campionato, in casa biancoceleste cresce l’apprensione per le condizioni di Nicolò Rovella, il quale non è al top della forma e la cui convocazione resta al momento in forte dubbio.

Secondo quanto filtra da Formello, lo staff medico e tecnico sta monitorando quotidianamente la situazione, ma il rischio forfait è concreto. Un’assenza che potrebbe pesare nell’economia della gara della 22a giornata.

Rovella non al meglio: Sarri valuta alternative

Il possibile stop di Rovella rappresenta un problema non secondario per la Lazio. La sua assenza costringerebbe Sarri a rivedere i piani tattici per una partita che si preannuncia intensa e combattuta, soprattutto data l’assenza per squalifica di Danilo Cataldi.

La trasferta di Lecce, infatti, arriva in un momento chiave della stagione e ogni dettaglio può fare la differenza. La sensazione è che lo staff non voglia correre rischi inutili: se Rovella non darà garanzie complete, la scelta potrebbe essere quella di lasciarlo a riposo per evitare ricadute.

Tornano Basic e Vecino tra i convocati

A bilanciare almeno in parte le possibili cattive notizie, arrivano segnali positivi sul fronte dei rientri. Sempre da Formello trapela che tra i convocati dovrebbero tornare sia Toma Bašić che Matías Vecino. Due recuperi importanti per Sarri, che potrà così contare su maggiori soluzioni a centrocampo.

In attesa di sciogliere definitivamente il nodo Rovella, Sarri continua a lavorare sulle possibili soluzioni tattiche, valutando uomini e assetti più adatti per affrontare il Lecce. La Lazio sa di non poter sbagliare e ogni decisione verrà presa con estrema cautela, anche in funzione dei prossimi impegni ravvicinati.

