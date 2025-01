Convocati Lazio per la Fiorentina: assenze importanti nella lista di Baroni! L’elenco completo

Convocati Lazio, alla vigilia della sfida interna contro la viola il tecnico ha reso nota la lista dei convocati: l’elenco completo

Archiviata l’importante vittoria di giovedì sera contro la Real Sociedad, che consente alla Lazio di consolidare il pass per la fase successiva di Europa League degli ottavi, questa sera all’Olimpico arriva la Fiorentina. Per la partita contro i toscani, Baroni ha reso nota la lista dei convocati e dovrà fare a meno di giocatori importanti ossia Tavares, Patric, Vecino e Lazzari per infortunio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Marusic, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.