Convocati Lazio per il Cagliari: figurano i fratelli Bordon! Assente Furlanetto

Convocati Lazio per il Cagliari: ecco la lista completa dei giocatori a disposizione del tecnico Gattuso per la gara odierna

Riflettori puntati sullo Stadio Olimpico! Oggi, 1° novembre, andrà in scena la gara tra la Lazio di Gennaro Gattuso e il Cagliari guidato da Fabio Pisacane. Fischio d’inizio alle ore 15. Intanto, il tecnico biancoceleste ha stilato e resa nota la lista dei convocati. Al suo interno figurano entrambi i fratelli Bordon, out il portiere Furlanetto.

«Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Cagliari (ore 15:00).

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Zaccagni».

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