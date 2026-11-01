Lazio Cagliari, focus regia: Belahyane intoccabile, per Cataldi è ancora panchina. Arriverà il debutto?

Lazio Cagliari, sguardo al centrocampo: Belahyane inamovibile, Cataldi insegue il primo minuto. Ecco cosa filtra

L’avvicinamento alla decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 riserva spunti tattici di grande rilievo in vista della supersfida odierna. L’appuntamento in programma oggi, domenica primo novembre, alle ore 15:00 sul rettangolo verde dello stadio Olimpico tra la Lazio e il Cagliari impone riflessioni profonde sulle scelte operate dallo staff tecnico biancoceleste.

Al centro del rettangolo verde, la squadra capitolina si affida a certezze consolidate, ridisegnando le gerarchie del centrocampo e lasciando temporaneamente in attesa i volti noti a disposizione della panchina.

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Il momento di Belahyane in regia e la panchina per Danilo Cataldi nella Lazio

Le indicazioni tattiche emerse confermano la totale fiducia accordata al metronomo della mediana. Le qualità straordinarie mostrate da Belahyane nella direzione delle operazioni di gioco sta letteralmente stregando l’ambiente, convincendo lo staff a puntare con decisione su di lui per dettare i tempi sulla corsia centrale del campo.

Questa superba continuità di rendimento relega inevitabilmente in panchina un elemento d’esperienza come Danilo Cataldi, il quale, pur essendo pienamente ristabilito e abile e arruolato a disposizione dal 12 settembre, è ancora in attesa di timbrare il suo esordio stagionale ufficiale in questa annata.

L’attesa per l’esordio di Danilo Cataldi e le strategie della Lazio

La situazione legata al centrocampista rappresenta uno dei temi più discussi all’interno dello spogliatoio e tra gli addetti ai lavori che seguono le vicende della compagine biancoceleste.

L’interrogativo sul futuro immediato del centrocampista resta aperto: chissà quando arriverà finalmente il momento del suo tanto atteso debutto sul rettangolo verde.

Nel frattempo, la Lazio di Gennaro Gattuso prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Cagliari affidandosi agli equilibri attuali, con la consapevolezza di poter contare su una rosa profonda e pronta a rispondere presente a seconda delle esigenze tattiche della partita odierna all’Olimpico.