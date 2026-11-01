Lazio, Zaccagni da record! La notte magica contro il Sassuolo certifica il momento d’oro

Lazio, l’effetto Gattuso rigenera Mattia Zaccagni: numeri da record e leadership ritrovata per il capitano biancoceleste

C’è grande fermento e trepidazione per la super sfidazione odierna in programma alle ore 15:00 sul rettangolo verde dello stadio Olimpico, dove la Lazio guidata da Gennaro Gattuso si appresta a incrociare i tacchetti con il Cagliari di Fabio Pisacane per il decimo turno del campionato di Serie A 2026/27.

Al centro della scena, le attenzioni sono tutte per il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni, autentico trascinatore della squadra dopo aver superato brillantemente i numerosi problemi fisici che ne avevano condizionato il rendimento nel corso degli ultimi mesi.

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Il momento d’oro di Mattia Zaccagni e la fiducia di Gennaro Gattuso nella Lazio

La metamorfosi vissuta dal fantasista e capitano della compagine capitolina ha stregato tecnico e tifosi, conquistandosi elogi sperticati e stima incondizionata da parte della panchina. Il rendimento del giocatore unisce giocate di classe pura, assist illuminanti e una leadership carismatica fuori dal comune sul campo.

Un pacchetto di qualità e sostanza straordinario, parzialmente macchiato soltanto dalla recente imprecisione dal dischetto con il secondo rigore fallito sui tre tiri complessivi dagli undici metri, un piccolo neo che il capitano è pronto a riscattare immediatamente davanti al proprio pubblico.

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Il record di conclusioni centrato per Mattia Zaccagni

La consacrazione statistica del momento di grazia attraversato dal fuoriclasse della Lazio trova ulteriore riscontro nei dati! Nel corso della straripante prestazione offerta contro il Sassuolo, il capitano dei capitolini è riuscito a scagliare ben cinque conclusioni verso la porta avversaria, stabilendo un primato assoluto che dal suo arrivo a Formello non aveva mai toccato prima, rivela Il Messaggero.

Una cifra record che testimonia la totale centralità del fantasista nello sviluppo della manovra offensiva, pronto a lasciare il segno anche nella delicatissima sfida odierna all’Olimpico contro il Cagliari.