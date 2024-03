Convocati Lazio per il Bayern Monaco, le scelte di Sarri: due le assenze. Ecco la lista

Il Comandante della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Bayern Monaco (ore 21:00) alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera. Out: Rovella e Patric che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni.

Portieri: Magro, Provedel, Renzetti, Sepe;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri;

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Napolitano, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.