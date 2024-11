Convocati Bologna: pesante assenza per Italiano

Convocati Bologna, ecco le scelte di Vincenzo Italiano per la sfida di domani sera contro la Lazio: assenza pesante per il tecnico

Il Bologna ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio. Italiano per l’occasione non ha portato con se Lukasz Skorupski, a casa con i sintomi dell’influenza. Recuperati invece Erlic e Lykogiannis. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Bagnolini, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Odgaard, Orsolini.