Connect with us

Lazio Women

Convocate Lazio Women: le scelte di Grassadonia contro la Juventus. La lista completa

Published

5 minuti ago

on

By

Grassadonia
Grassadonia

Convocate Lazio Women: le scelte del tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia per la sfida contro la Juventus in programma domani

Il tecnico della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, ha diramato la lista delle convocate per la sfida contro la Juventus, in programma domani alle ore 15. Non saranno del match Martina Zanoli, Anna Marika Bergman Lundin e Antonietta Castiello, che proseguono il loro protocollo riabilitativo.

Ultimissime Lazio LIVE: le conferenze di Sarri e Marusic

Di seguito l’elenco delle giocatrici:

Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;

Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero;

Centrocampisti: Benoit, Cesarini, Goldoni, Martin Queralt, Monnecchi, Simonetti;

Attaccanti: Karczewska, Le Bihan , Piemonte, Visentin.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×