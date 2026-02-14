Lazio Women
Convocate Lazio Women: le scelte di Grassadonia contro la Juventus. La lista completa
Convocate Lazio Women: le scelte del tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia per la sfida contro la Juventus in programma domani
Il tecnico della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, ha diramato la lista delle convocate per la sfida contro la Juventus, in programma domani alle ore 15. Non saranno del match Martina Zanoli, Anna Marika Bergman Lundin e Antonietta Castiello, che proseguono il loro protocollo riabilitativo.
Di seguito l’elenco delle giocatrici:
Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero;
Centrocampisti: Benoit, Cesarini, Goldoni, Martin Queralt, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Le Bihan , Piemonte, Visentin.
