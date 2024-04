Contestazione tifosi Lazio, spunta lo striscione: «Non siete degni di questa maglia»

Contestazione tifosi Lazio, la curva biancoceleste non ci sta e sbotta contro la squadra e mostra lo striscione contro i ragazzi di Tudor

Il clima allo stadio Olimpico è rovente, ma non solo perchè il match con la Salernitana si sta svolgendo in piena primavera, ma anche per l’umore dei tifosi della Lazio. La curva Nord infatti non sta mandando giù la situazione attuale della squadra che non cambia nonostante la nuova guida tecnica, e mostra un duro striscione che recita quanto segue

STRISCIONE – «Non siete degni di indossare la nostra maglia».