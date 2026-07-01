Contestazione Lazio, appello del tifo organizzato: «Portate i bambini, sarà un giorno storico»

Contestazione Lazio, il tifo organizzato chiama a raccolta il popolo biancoceleste in vista del corteo di domani pomeriggio

Sale l’attesa per la contestazione del popolo laziale nei confronti di Claudio Lotito. Alla vigilia dell’iniziativa, alcuni rappresentanti del tifo organizzato biancoceleste sono intervenuti ai microfoni di Radio Laziale per rivolgere un appello forte e diretto a tutti i sostenitori della Lazio.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la protesta in un momento di partecipazione collettiva, capace di coinvolgere famiglie, giovani tifosi e tutte le componenti del mondo biancoceleste. Non soltanto una contestazione, quindi, ma una giornata che nelle intenzioni degli organizzatori dovrà lasciare un segno nella storia recente della tifoseria laziale.

Il messaggio lanciato alla vigilia punta soprattutto sul valore simbolico della presenza. L’invito è quello di esserci, di partecipare e di rendere visibile il malcontento nei confronti della gestione societaria.

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Nel corso dell’intervento, i rappresentanti del tifo organizzato hanno insistito sull’importanza di portare allo stadio e al corteo anche i più piccoli, per far vivere loro una giornata considerata speciale dalla piazza biancoceleste. Le parole sono state molto chiare:

«Portate i vostri bambini per chi li ha, prendeteli per mano e portateli perché domani sarà un giorno storico per la tifoseria laziale. Una volta che saranno grandi dovranno poter dire ‘io c’ero’. Quello che faremo domani non è mai stato fatto e sarà l’ennesima spallata. Servirà a qualcosa? Non lo so e non mi interessa.

Noi, però, potremo dire che avremo fatto tutto il possibile. Come detto nel comunicato, ci sarà il corteo con il suo significato importante, ma quello che viene dopo lo è ancora di più. Invitiamo tutti quanti a restare fino a fine serata. Chi non riesce a venire per il corteo può venire dopo, perché comunque si andrà avanti fino a mezzanotte inoltrata. Non avete scuse perché ne vale veramente la pena».

La mobilitazione, dunque, punta a durare diverse ore e a coinvolgere anche chi non potrà prendere parte alla prima fase della giornata. L’intenzione è quella di mantenere alta la partecipazione fino a tarda sera.

La contestazione della Lazio si prepara quindi a diventare uno degli appuntamenti più significativi del rapporto sempre più teso tra una parte consistente della tifoseria e la presidenza di Claudio Lotito. Il tifo organizzato chiede una risposta ampia, visibile e compatta, trasformando la protesta in una manifestazione di identità biancoceleste.