Mercato Lazio, rallenta la pista Asp: l’intesa con il Bayern è ancora lontana! Il punto

Mercato Lazio, l’affare Jonathan Asp Jensen si complica: il Bayern Monaco non cede sulle condizioni economiche

Il calciomercato della Lazio prosegue sotto il segno della linea verde. Tra i profili più ambiti dal tecnico Gennaro Gattuso c’è Jonathan Asp Jensen, talentuoso trequartista classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco. La società capitolina ha individuato nel giovane danese, reduce da un’ottima annata in prestito al Grasshopper, l’innesto ideale per dare estro e imprevedibilità al proprio attacco. Nonostante l’accordo tra il club biancoceleste e l’entourage del calciatore sia già stato trovato, la fumata bianca definitiva è ancora subordinata alla chiusura della trattativa con i bavaresi.

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L’offerta biancoceleste per il talento danese

La strategia di Claudio Lotito è chiara: rinforzare la rosa operando con oculatezza. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha presentato un’offerta formale che si aggira intorno ai 4 milioni di euro, integrata da una percentuale sulla futura rivendita in favore dei tedeschi. Tuttavia, la proposta non è stata ancora considerata sufficiente dal Bayern Monaco, che punta a massimizzare l’investimento fatto sul ragazzo. Le parti restano in contatto costante, con la dirigenza laziale pronta a nuovi dialoghi per smussare le divergenze e regalare a Gennaro Gattuso un rinforzo capace di agire sia come ala che sulla trequarti.

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Un mercato di prospettiva tra incastri e giovani promesse

La ricerca di Jonathan Asp Jensen si inserisce in un progetto più ampio di ringiovanimento dell’organico della Lazio. Dopo aver registrato una delle età medie più alte del campionato scorso, la società sta puntando con decisione su profili giovani in ogni reparto. La sfida per la dirigenza rimane quella di coniugare le ambizioni tecniche con la necessità di mantenere un equilibrio finanziario, in una sessione di trasferimenti che si preannuncia decisiva per il futuro a medio termine dei biancocelesti.