Mandas Fiorentina, asse caldo con la Lazio: possibile intreccio con Piccoli

Mandas Fiorentina, la Viola pensa al portiere greco in caso di partenza di De Gea. Piccoli potrebbe essere inserito nell’operazione con la Lazio

Il mercato potrebbe accendere un asse interessante tra Lazio e Fiorentina. Christos Mandas, portiere greco di proprietà del club biancoceleste, è finito nel mirino della società viola. Allo stesso tempo è viva l’attenzione della Lazio per Roberto Piccoli, attaccante che piace per caratteristiche tecniche e margini di crescita.

Un intreccio ancora tutto da costruire, ma che potrebbe diventare uno dei temi da seguire nelle prossime settimane. La Fiorentina sta infatti valutando il profilo di Mandas in vista di un possibile cambiamento tra i pali. Il futuro di David De Gea non appare completamente definito e, qualora il portiere spagnolo dovesse lasciare Firenze, la dirigenza viola sarebbe chiamata a individuare un sostituto affidabile.

In questo scenario, Christos Mandas rappresenterebbe una soluzione giovane, interessante e già abituata al calcio italiano. Un profilo che potrebbe rispondere alle esigenze tecniche della Fiorentina, soprattutto in caso di necessità di aprire un nuovo ciclo in porta.

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Mandas Fiorentina, la Lazio guarda con attenzione a Piccoli

Sul fronte opposto, la Lazio continua a valutare Roberto Piccoli. L’attaccante piace per struttura fisica, capacità di attaccare l’area e possibilità di inserirsi in un reparto offensivo da rinforzare. Il club biancoceleste dovrà però muoversi con grande attenzione, considerando la necessità di portare avanti un mercato sostenibile e a saldo zero.

Proprio per questo motivo l’interesse della Fiorentina per Mandas potrebbe diventare un elemento utile nelle riflessioni della società capitolina. La cessione del portiere greco, qualora dovesse concretizzarsi a condizioni favorevoli, permetterebbe alla Lazio di generare risorse importanti da reinvestire sul mercato.

Operazione complessa sull’asse Roma-Firenze

Nonostante gli incastri potenzialmente favorevoli, l’operazione resta tutt’altro che semplice. Il dialogo tra Lazio e Fiorentina dovrebbe tenere conto di valutazioni tecniche, economiche e strategiche. Mandas è un profilo apprezzato e la Lazio dovrà decidere se privarsene, mentre la Fiorentina dovrà capire se affondare realmente il colpo in caso di addio di De Gea.

Allo stesso tempo, la pista Piccoli richiederebbe un investimento mirato e coerente con i margini economici biancocelesti. L’eventuale intreccio potrebbe quindi prendere forma solo davanti a condizioni precise e a una reale volontà di entrambe le parti di costruire un’operazione funzionale.

Il dossier resta aperto, ma la strada è complessa. La Lazio osserva, la Fiorentina valuta e il nome di Roberto Piccoli resta sullo sfondo come possibile obiettivo offensivo per il club capitolino. Molto dipenderà dalle prossime mosse dei due club e dalla capacità di trasformare un semplice intreccio di interessi in una trattativa concreta.