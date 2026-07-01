Per Gila l’Atalanta non molla! Sfida al Napoli per il difensore della Lazio: richiesta fissata

Gila Atalanta, l’infortunio di Hien cambia i piani della Dea: ora si profila un testa a testa di mercato con il club di Aurelio De Laurentiis

Il mercato dell’Atalanta può accendersi improvvisamente attorno al nome di Mario Gila. Il difensore della Lazio è finito con forza nei pensieri del club bergamasco, soprattutto dopo lo stop di Isak Hien, destinato a rimanere fuori per circa due-tre mesi. Un’assenza pesante, che obbliga la società nerazzurra a riflettere con attenzione sulle prossime mosse per rinforzare il reparto arretrato.

In questo scenario si inserisce il gradimento per Mario Gila, nome emerso con forza negli ultimi giorni, ne ha parlato oggi via social Alfredo Pedullà.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Gila, il Napoli resta in corsa ma deve alzare l’offerta

La pista Atalanta non cancella però il Napoli. Il club azzurro resta pienamente dentro la corsa per Mario Gila e ha già un accordo con il difensore da tempo. Il punto, però, riguarda l’intesa con la Lazio per il cartellino.

La società biancoceleste non ha intenzione di fare sconti e la richiesta per lasciar partire il centrale spagnolo è chiara: 22 milioni di euro più 3 di bonus. Una valutazione importante, che conferma quanto il club capitolino consideri Gila un elemento di valore all’interno della propria rosa.

Il Napoli, dunque, non è fuori dalla partita, ma per arrivare alla fumata bianca dovrà necessariamente aumentare la proposta economica. La concorrenza dell’Atalanta può diventare un fattore decisivo, soprattutto se i bergamaschi dovessero scegliere di accelerare nelle prossime ore.

Gila Atalanta, la Lazio aspetta l’offerta giusta

Il futuro di Mario Gila resta quindi tutto da scrivere. La Lazio ha fissato il prezzo, il Napoli continua a lavorare forte sul giocatore e l’Atalanta si è inserita con decisione dopo l’infortunio di Hien. La sensazione è che la partita possa entrare presto in una fase calda.

Molto dipenderà dalla capacità dei club interessati di avvicinarsi alle richieste biancocelesti. Per ora la certezza è una: Gila è diventato uno dei nomi più seguiti sul mercato dei difensori e la Lazio non intende privarsene senza un’offerta considerata adeguata.

Ultimissime Lazio LIVE: novità su Tavares, Lotito abbassa le pretese per Gila