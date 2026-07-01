Lazio, Furlanetto finisce sotto i ferri! Ricostruzione del crociato riuscita

Alessio Furlanetto, giovane portiere della Lazio, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a causa un grave infortunio al ginocchio

La Lazio ha comunicato aggiornamenti importanti sulle condizioni di Alessio Furlanetto. Il portiere biancoceleste è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione si è svolta presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli ed è stata eseguita con successo dall’équipe del Professor Francesco Franceschi.

Una notizia rilevante per il percorso del giovane atleta, costretto ora ad affrontare una fase delicata ma fondamentale. La riuscita dell’intervento rappresenta il primo passo verso il recupero, con il club biancoceleste che seguirà da vicino ogni fase del programma riabilitativo.

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Furlanetto, nessuna lesione ai menischi

Oltre all’esito positivo dell’intervento, dal comunicato della Lazio emerge anche un dettaglio importante: durante l’operazione è stata evidenziata l’assenza di lesioni a carico dei menischi. Un elemento da non sottovalutare nel quadro complessivo dell’infortunio, perché consente di impostare il recupero senza ulteriori complicazioni meniscali.

Per Furlanetto, dunque, inizia ora un percorso impegnativo, fatto di lavoro quotidiano, controlli e progressivi step di recupero. La priorità sarà rispettare i tempi medici e accompagnare il portiere verso il pieno recupero funzionale del ginocchio destro, senza forzature.

Furlanetto, riabilitazione immediata al Lazio Lab

Il percorso riabilitativo di Alessio Furlanetto avrà inizio immediatamente presso il Lazio Lab del Training Center di Formello. Il centro biancoceleste seguirà da vicino il giocatore nella fase post-operatoria, con un programma personalizzato finalizzato al recupero graduale.

La Lazio potrà contare sulle proprie strutture e sul lavoro dello staff medico per monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni del portiere. Dopo l’intervento, la riabilitazione diventa il passaggio più importante per ricostruire forza, stabilità e fiducia.

Per Alessio Furlanetto comincia una nuova fase, certamente complessa ma affrontabile con il supporto dello staff medico e dell’ambiente biancoceleste. La riuscita dell’intervento e l’assenza di lesioni ai menischi rappresentano due elementi incoraggianti in vista del percorso che lo attende.

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