Fase 2, Conte: «Al lavoro per la riapertura anticipata di qualche attività»

Giuseppe Conte, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di affaritaliani.it dopo la prima giornata della fase 2. Ecco le sue parole in merito alla possibilità di una riapertura anticipata di qualche attività:

«Fino al 17 maggio saranno in vigore le misure contenute nell’ultimo Dpcm. Le Regioni ogni giorno ci forniranno i dati aggiornati. Con il rispetto delle regole sono fiducioso che la curva epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in alcuni territori. Non ignoro le richieste di alcune Regioni e di alcune particolari categorie di anticipare l’apertura delle rispettive attività. Siamo al lavoro anche per questo, avendo sempre come prioritario l’interesse generale della tutela della salute di tutti i cittadini».