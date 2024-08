Consigli Lazio, è LUI il primo nome per il post Mandas! C’è il RETROSCENA

Consigli-Lazio, è lui il primo nome per il post Mandas: primi contatti con il Sassuolo, l’alternativa è Christensen della Fiorentina

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Lazio si potrebbe aprire l’esigenza di reperire un secondo portiere di livello se dovesse effettivamente partire Mandas, per il quale sono in arrivo importanti offerte dalla Premier League.

Fabiani in questo senso si è già attivato e tiene in caldo due opzioni: il primo è Andrea Consigli del Sassuolo, chiuso tra i pali dalla permanenza di Turati. Il secondo, invece, è Christensen della Fiorentina.