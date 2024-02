Consigli Fantacalcio 24ª giornata Serie A: su chi puntare e chi no in casa Lazio

Consigli Fantacalcio 24ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere in formazione per il ventiquattresimo turno di campionato 2023/2024

La Serie A continua con la 24ª giornata (quinta del girone di ritorno) che si disputerà tra oggi, venerdì 9 febbraio e lunedì 12 febbraio. La Lazio scenderà in campo sabato alle 15.00 contro il Cagliari all’Unipol Domus.

Quali consigli per la partita che vedrà la Lazio impegnata contro il Cagliari? Si può puntare su Immobile e sulla sua voglia di riscatto: il capitano verso una maglia da titolare. Una chance potrebbe meritarsela anche Pedro che, come il compagno, ha bisogno di risollevare le sue prestazioni dopo un periodo no e verso domani parte favorito su Isaksen. Felipe Anderson può portare bonus. Chi evitare? Non un gran momento di forma per Luis Alberto, schierare lo spagnolo può essere un rischio, così come devono rialzarsi le prestazioni degli esterni. Sono out Patric e Zaccagni.

9/2 20.45 Salernitana-Empoli DAZN 10/2 15.00 Cagliari-Lazio DAZN 10/2 18.00 Roma-Inter DAZN 10/2 20.45 Sassuolo-Torino DAZN/SKY 11/2 12.30 Fiorentina-Frosinone DAZN/SKY 11/2 15.00 Bologna-Lecce DAZN 11/2 15.00 Monza-Verona DAZN 11/2 18.00 Genoa-Atalanta DAZN 11/2 20.45 Milan-Napoli DAZN 12/2 20.45 Juventus-Udinese DAZN/SKY

Inizio – 19 agosto 2023

Fine – 26 maggio 2024

Soste – 10 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 19 novembre 2023, 24 marzo 2024

Turni infrasettimanali – 27 settembre 2023

Finale Coppa Italia – 15 maggio 2024

Finale Supercoppa italiana – 4-8 gennaio 2024