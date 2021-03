Coni, Mantucci: «Lazio-Torino? Il precedente Juve-Napoli è indicativo»

Daniele Mantucci, membro del comitato di garanzia del CONI, ha parlato a Calcio Napoli 24 Live. Le sue parole.

«Juve-Napoli? I precedenti non sono vincolanti nel nostro ordinamento ma sono indicativi. La sentenza del gennaio 2021 ha pronunciato una sentenza molto simile a quella del Torino. È evidente che davanti alla questione pandemica, l’ASL di Torino ha fermato la partenza ed era evidente che la gara non si poteva giocare. È evidente che si va verso una riconferma di quanto accaduto qualche mese fa. Questo deve far riflettere. Forse gli elementi di diversità hanno consigliato alla Lega di resistere nella propria decisione».