Conferenza stampa Sutalo: «La Lazio è una grande occasione per me. Infortunio? Sono pronto per giocare!»

Conferenza stampa Sutalo: il difensore della Lazio si è presentato alla tifoseria biancoceleste nella giornata odierna. Le sue parole

Josip Sutalo, giocatore della Lazio, interviene in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Le sue parole:

CONFERENZA STAMPA DI SUTALO

PRIME IMPRESSIONI – «Grazie a tutti! Sono felice e non vedo l’ora di cominciare».

INFORTUNI – «Ho saltato parte del pre stagione. I non ho fatto tutto il lavoro svolto dai compagni dopo la coppa del Mondo. Ho avuto tre settimane di vacanza ma ora sono pronto per giocare».

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TATTICA E SCELTA – «Io penso che la Serie A sia importante sopratutto per i difensori che sono organizzati e molto tattici, poi è un’opportunità per mostrare quanto valgo».

INTENSITA’ – «Devo essere pronto per questa intensità per arrivare ma ora mi sento pronto ma questo appunto non è un problema perché posso giocare io gioco dove vuole il coach. C’è una bella competizione e deciderà il mister».

LAZIO – «La Lazio è un grande club con ambizioni. Molto lavoro mentale e fisico. Vista da fuori è una squadra ambiziosa e lo è anche da dentro. Mentalità da professionisti».

AJAX LAZIO- «Io non ricordo esattamente la partita contro la Lazio che abbiamo perso. La mia decisione di venire qui non è stata influenzata da quel match ma mi hanno dimostrato di volermi qui e questo è il motivo per cui sono qui. Ho parlato con Kenneth e mi ha detto cose positive».

PRONTO PER LA SFIDA LAZIO – «C’è molta pressione, molti problemi, ho imparato molto e non è una situazione facile in questo club ma sono concentrato sul campo e sono qua per migliorare e crescere. All’Ajax c’è la pressione di arrivare sempre primi e da lì ho imparato molto».

OBIETTIVI – «Personalmente voglio migliorare, sono venuto proprio perché per i difensori è un ottima chance. Dobbiamo pensare partita dopo partita per capire dove può arrivare questa squadra».

MONDIALE – «Il mondiale è un’esperienza speciale, ho imparato molto e ho incontrato buoni giocatori e buone squadre, quindi posso aiutare il team con la mia esperienza».

EREDIVISIE – «All’Ajax loro amano giocare con la palla quindi la fase di costruzione è molto curata. L’esperienza da quel campionato è stata di affrontare situazioni non facili e me lo porto dietro».

TAYLOR – «Mi ha aiutato ad inserirmi e sicuramente mi aiuterà anche sul campo».