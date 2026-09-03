Gattuso ha scelto Mandas: i retroscena sul portiere greco e sulla decisione del tecnico della Lazio

Gattuso ha voluto trattenere Mandas alla Lazio per avere una garanzia tra i pali: ecco come sono andate le trattative per il portiere

Christos Mandas è il portiere sul quale Gennaro Gattuso ha deciso di costruire la nuova Lazio. Secondo Il Messaggero, il tecnico aveva individuato nel greco il futuro titolare già prima della partenza di Ivan Provedel, passato all’Inter per 3 milioni di euro. Una scelta difesa anche davanti alle possibilità offerte dal mercato.

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Mandas confermato nonostante la proposta del Bournemouth

Anche il Bournemouth era disposto a investire 15 milioni di euro per riscattare Mandas e che altri club erano pronti a riconoscere una cifra analoga ma Gattuso si sarebbe però opposto alla partenza, privilegiando la conferma del portiere rispetto all’incasso.

Non avrebbero modificato il suo orientamento neppure l’ipotesi di scambio con Michele Di Gregorio e la possibilità di prendere Kepa, proposto dall’Arsenal per 5 milioni.

Le prime risposte di Mandas arrivano dal campo

L’avvio di campionato ha offerto segnali positivi: contro Bologna e Genoa, Mandas ha chiuso entrambe le partite senza subire reti. Al Dall’Ara si è opposto a Helland, Odgaard e Rowe; nella gara successiva ha protetto il vantaggio con un intervento su Frendrup nel finale.

La Lazio non cominciava una stagione di Serie A con due porte inviolate consecutive dal 2012/13, quando in panchina sedeva Vladimir Petkovic. La trasferta di Udine sarà il prossimo appuntamento per provare a dare continuità a questa partenza.