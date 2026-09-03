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Runjaic resta un ostacolo: a Udine la ricerca del primo successo per la Lazio di Gattuso
Lunedì la Lazio di Gattuso affronterà l’Udinese di Runjaic: nei quattro precedenti contro il tecnico non è mai arrivata una vittoria
La Lazio torna in campo al Bluenergy Stadium con l’obiettivo di interrompere una serie finora priva di successi contro Kosta Runjaic. L’appuntamento con l’Udinese, valido per la terza giornata di Serie A, è fissato per lunedì 7 settembre alle 20:45 e rappresenterà il quinto incrocio tra i biancocelesti e l’allenatore dei friulani.
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Il bilancio della Lazio contro Runjaic
Il bilancio dei quattro confronti precedenti comprende tre pareggi e una sconfitta per la squadra romana. Un rendimento che lascia ancora vuota la casella delle vittorie laziali e aggiunge un motivo d’interesse alla trasferta della squadra di Gattuso pronta a pareggiare il bilancio contro i bianconeri.
Per i biancocelesti, la sfida di lunedì offrirà quindi l’occasione di modificare questo bilancio. Runjaic proverà invece a prolungare la propria imbattibilità nel confronto: quattro precedenti senza sconfitte, ora da difendere davanti al pubblico di casa.
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