Calciomercato
Gattuso ferma l’uscita di Cancellieri: il retroscena sull’affare con la Fiorentina
Il tecnico ha difeso la permanenza di Cancellieri, coinvolto nell’operazione Gudmundsson: decisiva la necessità di mantenere un’alternativa
Matteo Cancellieri è rimasto alla Lazio anche grazie alla presa di posizione di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore si è opposto al trasferimento dell’attaccante alla Fiorentina, intervenendo quando Claudio Lotito aveva già accettato la proposta da 4 milioni di euro inserita nell’affare Albert Gudmundsson.
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Ecco perché Gattuso ha trattenuto Cancellieri
Alla base della decisione ci sarebbero sia la fiducia nelle qualità dell’ex Parma, sia una necessità concreta della rosa. Lasciarlo partire avrebbe significato rinunciare a un’alternativa a Gustav Isaksen, riducendo le possibilità di scelta sulla fascia offensiva.
Il tecnico ha quindi chiesto di conservare una soluzione che considerava utile, impedendo che l’operazione con i viola comportasse anche l’uscita di Cancellieri.
Il peso di Gattuso tra acquisti e obiettivi sfumati
L’allenatore ha avuto un ruolo decisamente importante anche negli arrivi di Sutalo, Frattesi e Pinamonti. Il suo coinvolgimento avrebbe contribuito a portare a termine tre operazioni in una sessione segnata da numerose difficoltà.
Non tutte le richieste, però, hanno trovato riscontro. Per la difesa Gattuso avrebbe voluto Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, ma il trasferimento non si è concretizzato. Nel reparto è arrivato Doekhi, mentre le partenze di Gila e Romagnoli hanno modificato profondamente le alternative a disposizione. Un quadro nel quale la conferma di Cancellieri rappresenta una delle scelte sostenute con maggiore decisione dal tecnico.
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