Calciomercato
Romagnoli verso la firma con l’Al Sadd: le cifre dell’accordo con la Lazio
Romagnoli è pronto a firmare oggi il contratto: le cifre e i dettagli dell’operazione che ha portato il centrale lontano dalla capitale
Alessio Romagnoli si prepara a formalizzare il passaggio all’Al Sadd. Come riferito da Nicolò Schira su X, la firma del contratto con il club qatariota è prevista nella giornata di oggi. L’indiscrezione indica dunque un appuntamento imminente, senza annunciare che la sottoscrizione sia già avvenuta.
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Romagnoli: le cifre che guadagnerà all’Al Sadd
Per il difensore è previsto uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione, mentre nel suo aggiornamento non viene specificata la durata del contratto. La firma rappresenterebbe il passaggio conclusivo per dare ufficialmente inizio alla nuova esperienza in Qatar.
Sul fronte biancoceleste, l’operazione prevede il riconoscimento alla Lazio di 3 milioni di euro come indennizzo. Sono queste le cifre per l’uscita del centrale: da una parte il compenso annuale concordato con l’Al Sadd, dall’altra la somma destinata al club romano. Resta atteso il completamento della firma annunciata per oggi.
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