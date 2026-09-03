La Lazio continua la ricerca per la difesa: occhi sul mercato degli svincolati

La Lazio punta ad individuare un’occasione per il ruolo di centrale: ecco cosa filtra sui biancocelesti dopo la fine del calciomercato

La Lazio guarda ai giocatori senza contratto per trovare un possibile rinforzo in difesa. A riferirlo è Nicolò Schira, che su X segnala come la società biancoceleste stia esplorando il mercato degli svincolati, concentrando l’attenzione sul ruolo di difensore centrale per consegnare a Gattuso un nuovo rinforzo a mercato scaduto.

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Lazio, un centrale tra le possibili occasioni

Il club sta quindi valutando se tra i calciatori disponibili possa esserci una soluzione utile per il reparto arretrato. Ad ora non compaiono nomi né riferimenti a negoziazioni già avviate ma Fabiani è intenzionato a fare un ultimo colpo in zona Cesarini. Non è quindi ancora possibile delineare quale profilo possa diventare un obiettivo concreto dei biancocelesti.

Il dato emerso riguarda soprattutto la posizione da rinforzare: la Lazio cerca al centro della difesa e tiene aperta la possibilità di intervenire attraverso un giocatore svincolato. Per capire se queste valutazioni si tradurranno in una trattativa serviranno ulteriori sviluppi.