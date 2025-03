Conferenza stampa Spalletti: «Zaccagni? Rischioso...»

Il ct della Nazionale ha presentato il match tra Italia e Germania nella conferenza stampa che si è svolta nella giornata odierna

In giornata Luciano Spalletti ha presentato il match tra Germania e Italia in conferenza stampa, facendo riferimento anche alla posizione del giocatore della Lazio, Mattia Zaccagni.

RICORDI – Non si può rimanere sempre a queste date che ci portiamo dietro per anni, dobbiamo fare qualcosa di nuovo. Serve un’impresa perché partiamo da un risultato di svantaggio, ma serve un’altra prestazione come quella di giovedì. Non dobbiamo inventarci cose impossibili. Loro sono una squadra forte, ma noi a San Siro abbiamo fatto ciò che dovevamo e se riusciremo a ripeterci sono convinto che porteremo a casa la vittoria.

BASTONI – Bastoni gioca. Poi è chiaro che metterlo più laterale è come metterlo sul divano di casa sua perché all’Inter gioca lì. Ma da centrale ha fatto bene, ha impostato bene. Poi c’è Bastoni, c’è Buongiorno e bisognerebbe farli coesistere anche quando ci sarà Calafiori.

ZACCAGNI E POLITANO – Sì, può farlo anche lui, è quel calciatore lì. E’ l’attaccante esterno da 4-2-3-1, da 4-3-3. Poi ora s’è migliorato entrando dentro il campo perché nel suo club Nuno Tavares spinge molto e lui entra dentro. Però poi anche se sta bene ieri ha fatto una partitina di dieci minuti, è un po’ rischioso farlo partire dall’inizio. Mentre a gara in corso quando c’è bisogno di un cambio di passo è un giocatore perfetto.

LUCCA E KEAN – Si può fare anche quello, è nelle caratteristiche dei nostri calciatori. Vista la partita io penso che sia meglio uno che fa un lavoro di raccordo tra i due settori, lì ne abbiamo diversi e siccome vogliamo vincerla se poi li fai giocare entrambi subito poi non hai chi mettere eventualmente a gara in corso.