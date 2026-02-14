Conferenza stampa Sarri: «Sono contento della prestazione. Noslin e Tavares sbagliano le scelte. I tifosi fanno queste cose per amore!»

Conferenza stampa Sarri: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita giocata allo stadio Olimpico contro l’Atalanta di Raffaele Palladino

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 25a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro l’Atalanta. Le sue parole riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA SARRI

ANALISI DELLA GARA – «L’Atalanta è in un periodo così, anche con la Juve in Coppa Italia ha fatto tre tiri e tre gol. Sono contento della prestazione, ho visto la squadra creare e giocare, anche concedere poco. Non si può uscire con delusione da questa partita, abbiamo giocato fino al 95esimo con grande convinzione. Gli episodi decretano la partita, poteva starci il rigore per noi a inizio secondo tempo in maniera casuale come quello loro del primo tempo. La deviazione di Kolasinac non può essere casuale, calcia di piatto quindi è una giocata. Non abbiamo avuto episodi a favore, ma sono contento della mentalità di questa squadra».

TAVARES E NOSLIN – «A livello di scelte sono due giocatori che qualche volta le sbagliano, hanno delle grandi doti ma fanno delle scelte discutibili che ci costano qualcosa. Probabilmente è il motivo per cui sono qui, Nuno se avesse più razionalità avrebbe grandi doti. Ha perso una palla nella metà campo avversaria, non l’ha persa nella nostra area e può succedere. A livello personale quando porta palla dentro al campo non mi piace molto, specialmente quando affronti squadre che giocano così uomo su uomo».

APPELLO AI TIFOSI – «Penso che a nome di tutta la squadra questo lo abbia chiesto già Marusic, a noi farebbe un piacere immenso il ritorno della gente. Lo considero un atto d’amore, se la gente venisse allo stadio solo per abitudine non prenderebbe queste decisioni. Non mi sembra che il nostro popolo sia così esigente da dire di vincere a ogni costo, ma vogliono essere competitivi. Senza amore non avrebbero fatto questa scelta, se poi tornano sono il più contento. lo ho grande rispetto per le decisioni delle persone, se sono arrivati a questa decisione io la rispetto».

OBIETTIVI – «La squadra lotterà tutta la stagione se avrà questa mentalità, in questo finale di stagione vedremo se la mentalità di questa squadra ci potrà garantire qualcosa per il futuro. Penso che la Lazio che si sta vedendo nell’ultimo mese sia qualcosa di più di una squadra di metà classifica e lo ha dimostrato in questa settimana».

RATKOV E GILA – «Non mi sembra che Ratkov possa fare l’esterno, ma è una conoscenza proveniente da questi. Gila? Non lo so sinceramente, ha un dolore al ginocchio e dice di non aver preso colpi. Bisognerà fare degli esami strumentali e capire da cosa nasce questo dolore, al momento non lo so».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Dele-Bashiru e i convocati