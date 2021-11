La Lazio è chiamata all’ennesimo test di maturità, dopo la brutta caduta contro il Napoli. Giovedì appuntamento all’Olimpico contro l’Udinese

Lazio a corrente alternata. Quando sembrava aver trovato stabilità, lo sprofondo di Napoli ha rigettato i biancocelesti nell’abisso. L’analisi di Sarri è stata lucida: «Era un problema di cui abbiamo parlato a lungo e sembrava in fase di risoluzione, poi si ribatte la faccia su queste situazioni. Noi facciamo qualche partita di buon livello e poi ci ricadiamo. Mi preoccupa perchè non sarà facile, è un aspetto coinvolge più sfere, da un punto di vista mentale ci manca sicuramente qualcosa».

Così l’appuntamento di giovedì con l’Udinese diventa l’ennesima occasione per la squadra di dimostrare di aver imparato la lezione ed esser pronta al salto di maturità. Il mister non è mai stato in discussione, Lotito crede tanto in questo progetto ed ha comunque avanzato la sua proposta per il rinnovo, di cui sicuramente si tornerà a parlare.

Prima testa agli impegni che accompagneranno la squadra verso la sosta natalizia: domani infatti, Sarri presenterà la gara contro la squadra di Gotti in conferenza stampa. Appuntamento per le 14.30.