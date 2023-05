Conferenza stampa Sarri, ancora niente parole alla vigilia. La strategia

Conferenza stampa Sarri, ancora niente parole alla vigilia. La sua strategia è quella di centrare il secondo posto e parlare poi in un’unica conferenza stampa a stagione finita

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il Comandante della Lazio, Maurizio Sarri, ha deciso di non parlare più in conferenza stampa fino al termine della stagione. La sua strategia è quella di centrare il secondo posto e parlare poi in un’unica conferenza stampa a stagione finita in cui indicherà gli obiettivi per la prossima e cosa si aspetta dal mercato estivo.