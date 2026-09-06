Conferenza stampa Runjaic: «La Lazio con buoni singoli! Il cambio tecnico ha portato energia. Dovremo essere attenti»

Conferenza stampa Runjaic: l’allenatore dell’Udinese interviene per presentare la sfida contro la Lazio

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, interviene in conferenza stampa per presentare il posticipo della terza stagione di Serie A contro la Lazio in programma domani sera a partire dalle 20.45. Le sue parole riportate da Tmw:

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LA CONFERENZA STAMPA DI RUNJAIC

LAZIO – «Hanno un po’ cambiato il loro stile di gioco rispetto all’anno scorso anche se il modulo è lo stesso. Hanno buone ali come Zaccagni, Isaksen, Cancellieri, calciatori molto buoni, i, bravi nell’uno contro uno, che possono attaccare la profondità, liberare i compagni. C’è anche un terzino straordinario come Nuno Tavares. Hanno anche un centrocampo molto forte e sono una squadra molto buona, l’anno scorso hanno avuto qualche difficoltà ma sono arrivati davanti a noi in classifica. Il cambio allenatore ha portato energia nella squadra, non sarà facile affrontarla, dovremo essere posizionati bene».

COME AFFRONTARE LA LAZIO – «Non dovremo concedere situazioni facili, in quanto è una squadra brava nell’uno contro uno. Dobbiamo essere concentrati, attenti sulle palle lunghe. Verranno qui per fare tre punti e noi faremo tutto quello che è in nostro potere per ottenere i punti, non siamo i favoriti ma siamo in casa davanti ai nostri tifosi, servirà una grande prestazione per ottenere un risultato positivo. Se entriamo nel giusto ritmo durante la gara possiamo creare le occasioni per segnare».

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