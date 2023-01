Maurizio Sarri alla viglia di Lazio-Fiorentina ha parlato del suo attaccante, Mattia Zaccagni, ecco le sue parole

Durante la conferenza stampa pre-partita l’allenatore capitolino ha parlato delle prestazioni di Mattia Zaccagni. Di seguito le sue parole:

ZACCAGNI – «Non so se dovrei essere orgoglioso io o incazzato Zaccagni di non aver fatto questo prima. Per me poteva fare così da tempo, ho sempre avuto questa sensazione»